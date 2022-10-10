Гинеколог Бокин: "Цистит может быть связан с образом жизни"

Причин для возникновения цистита, или воспаления мочевого пузыря, достаточно большое количество. В 90% случаев это связано с какой-то постоянно пребывающей в организме инфекцией. О том, почему возникает цистит и как от него избавиться, рассказал читателям Pravda.Ru к. м. н., акушер-гинеколог, хирург медицинской клиники НАКФФ Иван Бокин.

Причины цистита

Цистит может быть связан с образом жизни. Например, частая смена половых партнёров зачастую влечёт за собой активизацию постоянно пребывающей в организме перекрёстной урогенитальной инфекции.

Самая частая причина возобновления хронической инфекции — это переохлаждение, разовое или постоянное (например, работа в условиях пониженных температур, на хладокомбинате и т. д.).

Хронические или воспалительные воспалительные процессы почек также провоцируют рецидивирующие циститы, которые могут носить хронический характер и достаточно сложны для лечения.

Проблемы могут возникать и в самом мочевом пузыре. Например, мочекаменная болезнь, которая может быть связана в том числе с анатомическими особенностями, приводящими к постоянному неполному опорожнению мочевого пузыря. Задержки в выведении мочи из верхних мочевыводящих путей приводят к образованию камней и, как следствие, к активизации инфекции.

Циститы могут возникать как реакция на некоторые лекарственные препараты, в том числе на введение контрастных препаратов, поскольку большинство элементов выводятся почками. Циститы могут иметь также аллергическую природу.

Существует ещё такое понятие, как "лучевой цистит", возникающий на фоне проведения лучевой терапии на органы малого таза при наличии онкологической патологии — поражения шейки, тела матки.

Зачастую цистит обостряется в межсезонье. Связано это с

общим состоянием перестройки организма,

сменой флоры,

возникновением дисбактериоза, когда одни из элементов нормальной флоры — биоценоза — начинают превалировать при условном подавлении других.

При этом может активироваться какой-то хронический условнопатогенный микроорганизм.

Как избавиться от цистита

Раз и навсегда избавиться от рецидивирующего цистита очень сложно, но пролечить его можно. Для этого нужно разобраться с причиной, вызывающей обострение, уточнить её и постараться исключить. При появлении первых признаков цистита обязательной является консультация уролога с выполнением цистоскопии — это достаточно простое визуальное исследование, при котором осматривается состояние слизистой, говорящее о многих проблемах. При цистоскопии также может быть забран анализ мочи, поскольку полученный таким способом материал является более информативным для диагностики. При обычном заборе мочи в банку материал проходит через все мочевыводящие пути и на выходе получает дополнительную флору, что может исказить результаты. Поэтому для того, чтобы разобраться с возбудителем, забор материала лучше производить либо катетером из мочевого пузыря, либо при цистоскопии.

Также необходимо осуществить забор материала на

бактериальный посев,

ПЦР-посев,

исследование уреаплазмы, микоплазмы, инфекций, передающихся половым путём,

бактериальный посев с потенциальной чувствительностью к антибиотикам, антимикотикам.

Последний необходим для того, чтобы назначить адекватное лечение. Хроническая инфекция может быть резистентна к тому лечению, которое проводилось ранее, поэтому повторная терапия теми же препаратами оказывается неэффективной. По результатам анализов лечащий врач сможет подобрать адекватную терапию и назначить препарат, который будет воздействовать на возбудитель в данной конкретной ситуации.

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