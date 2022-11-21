Стоматолог Гвоздинский об ошибках при чистке зубов: Формат пилы "Дружба"

Стоматолог общей практики Виталий Гвоздинский в беседе с Pravda.Ru рассказал, какие основные ошибки допускают люди при чистке зубов.

Стомалолог объяснил, что люди зубной щёткой чаще всего совершают поступательно-обратные движения, которые он сравнил с форматом пилы "Дружба".

"Это самые неэффективные движения, поскольку налёт перемещается с чистой поверхности вестибулярной части зуба на контактную поверхность и просто возится на одном месте. Если переводить это в более играющий способ, то формат обычного подметания пола. Вы же веником не подметаете поступательно-обратными движениями, только выметающими", — сказал специалист.

Он обратил внимание также на неправильный выбор зубной щётки с определенной жесткостью.

"Люди считают, что нельзя травмировать десну, поэтому покупают более мягкую щетину, хотя это неправильно, так как сам налёт образуется очень быстро, фиксируется так же в десневом кармане, и его очень сложно будет выметать при помощи не средней жесткости щетки, а мягкой щетки. И в дальнейшем это приводит к большим патологиям, связанных с воспалительным процессами десен", — рассказал медик.

Стоматолог рекомендует выбирать щётки средней жёсткости.

Эксперт рассказал, что чистку зубов для детей можно превратить в игру, чтобы заинтересовать ребёнка. Можно придумать историю о том, что мы боремся с "червяками", которые хотят повредить наши зубы.

Гвоздинский объяснил, почему поступательно-обратные движения вредят нашим зубам.

"Часть налёта, который они выметают, они водят также по кругу, возвращая его обратно под десну и часть только смахивая. Принцип таких же выметающих движений", — отметил эксперт.

Он отметил, что стоматолог может объяснить, как правильно поставить кисть при чистке. При необходимости следует прибегать и к профессиональной гигиене полости рта.

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