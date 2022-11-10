Стоматолог: "Клюква, рыба и овощи полезны для здоровья зубов"

Для здоровья зубов и дёсен важна профилактика. Чтобы зубы были крепкими, нужно проходить профосмотр у стоматолога 1 раз в 6 месяцев, а также важны тщательная гигиена полости рта и употребление правильных продуктов питания. О продуктах для здоровья зубов рассказала читателям Pravda.Ru детский стоматолог Центра имплантации и стоматологии ИНТАН в стоматологии Полина Гальчинская.

Диета от стоматолога

Фрукты и овощи жёсткой фактуры

К таким относятся свёкла, морковь, огурцы, яблоки, груши. Твердые овощи и фрукты стимулируют выработку слюны, в которой находится большое разнообразие ферментов. Они в свою очередь нейтрализуют кислоты из продуктов питания. Эти продукты - хорошие природные абразивы, т.е. они прекрасно очищают от налёта. А ещё улучшают циркуляцию крови в десне.

Молочные продукты

Это прекрасный источники кальция и казеина, которые помогают укрепить эмаль зубов и костей.

Рыба и морепродукты

Желательно выбирать лосось и скумбрию. В этой жирной рыбе содержится фосфор, способствующий укреплению эмали и восстанавливающий поврежденные области. Жирная рыба и тофу обогащают организм фосфором, важным минералом для сохранения эмали зубов.

Какие ещё продукты полезны для зубов

В желтке яиц много витамина D, который в свою очередь регулирует уровень фосфора и помогает усваиваться кальцию.

Среди зелени богаты содержанием фторидов и фосфатов укроп, базилик и петрушка. Эти представители укрепляют сосуды, что в свою очередь снижает риск кровоточивости дёсен.

В клюкве большое содержание полифенолов, которые имеют антиоксидантные свойства. Это благоприятно сказывается на здоровье пародонта: комплекса тканей, окружающих зуб. А если клюква свежая, то она отлично борется с образованием налёта на зубах.

Неожиданно ценным продуктом является изюм, который имеет олеаноловую кислоту. Такая кислота задерживает рост двух видов бактерий полости рта:

Streptococcus mutans, вызывающей кариес,

Porphyromonas gingivalis, которая ухудшает здоровье пародонта.

Ещё важны для здоровья зубов и дёсен орехи. Они богаты кальцием и фосфором. Например, миндаль и арахис. Кешью провоцирует слюноотделение. Грецкие орехи просто кладезь, они имеют почти всё: витамин Е, железо, клетчатку, фолиевую кислоту, тиамин, магний, ниацин, витамин В6, калий и цинк.

Грибы шиитаке обладают антимикробными свойствами. Все благодаря полисахариду лентинану, который мешает росту бактерий в полости рта.

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