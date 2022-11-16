Диетолог: чтобы не хотелось перекусить в течение дня, нужен режим питания

По словам диетолога-нутрициолога Эли Брехер, можно поддерживать себя в хорошей форме, не срываясь и не устраивая себе частые перекусы.

Эксперт отметила, что большинство людей не могут жить без постоянных перекусов в течение дня. А особенно грешат перекусами те, кто сидит на строгих диетах. Поэтому если человек часто стремится порадовать себя чем-нибудь вкусным, ему следует придерживаться режима питания и не пропускать основные приёмы пищи.

"Если позволить чувству голода выйти из-под контроля, это может привести к перееданию во время следующего приема пищи", — объяснила Брехер, которую цитируют "Народные новости".

Эксперт добавила, что постоянно тянет поесть тех, кто мало двигается. Чтобы похудеть и оставаться в форме, нужно больше движения, уверена диетолог.

Специалист добавила, что распорядок дня и восьмичасовой сон также положительно влияют на способность сохранять стройность.