Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Нутрициолог: "Экстремальные диеты приведут в дальнейшем к набору веса"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Диеты известны тем, что они…заканчиваются. Вместе с последующим набором веса, причём часто большим, чем был ранее. Как избежать набора веса после диеты — рассказала читателям Pravda.Ru специалист по коррекции веса и пищевому поведению, психолог-нутрициолог Московского института психоанализа Ольга Матвеева.

Нутрициолог: "Экстремальные диеты приведут в дальнейшем к набору веса"

Как удержать вес после диеты

Обычно диета — это временное ограничение питания. Человек, сидящий на диете, мечтает о том дне, когда она закончится. Вот тогда я наемся — думает он. Такой подход приводит к тому, что вес стремительно набирается обратно вместе с чувством разочарования и бесполезности диеты. Чтобы не происходило "откатов", важно соблюдать несколько правил.

  • Выбирая диету, представьте, что вам на ней сидеть всю жизнь. Сможете придерживаться такого рациона питания постоянно? Тогда вы всегда будете стройными и здоровыми.
  • Не выбирайте экстремальные способы похудения — вы сорвётесь и наедите всё обратно на 100%.
  • Готовьте вкусно низкокалорийные овощи, мясо и рыбу. Включите в свой рацион фрукты, ягоды, низкожирную молочную продукцию, зелень. За время диеты вы привыкнете к такому рациону. И после завершения похудения для вас не составит труда придерживаться такой диеты и дальше.
  • Снижайте употребление алкоголя. Мало того, что алкоголь калориен, так ещё он отключает контроль. И ваш вечно голодный мозг срывается с поводка. Не провоцируйте.
  • Во время диеты работайте над правильным пищевым поведением. Это соблюдение трёх приемов пищи в определенное время, отсутствие еды "на бегу" и перекусов, еда в спокойной обстановке и без гаджетов, еда по физическому голоду (прекращайте есть при насыщении, а не когда уже полна коробочка).

Соблюдение уже таких несложных правил приводит к снижению веса даже без диеты. Уберите все снеки, перекусы, сладости со стола. Не искушайте себя. Покупайте ограниченное количество еды, ведь сейчас это не проблема. Помните, что куплено — будет съедено. Найдите хобби, которое будет давать положительные эмоции вместо еды. Вспомните, ведь наверняка в вашей жизни были периоды сильного увлечения чем-нибудь (или кем-нибудь). И весь фокус внимания смещался в сторону увлечения. О еде вы вспоминали только тогда, когда были по-настоящему голодны. С возрастом все меньше хочется искать новые занятия, и тогда еда приобретает особое значение. Правда, это приводит к набору веса. Поэтому так важно осознанно подходить к своей жизни.

Работайте над своим психологическим состоянием. Часто срывы с диеты происходят после сильных эмоций - как положительных так и отрицательных. Начиная работу над весом, научитесь управлять своими эмоциями, проживать их без помощи еды. Владеть своим состоянием важно уметь каждому, кто хочет оставаться стройным всегда. Осваивайте навыки эмоциональной регуляции, это поможет сохранять спокойствие, а значит, и вес. Создавайте свой личный вкусный и полезный рацион. На вашей тарелке ежедневно должны быть продукты, которые вкусны вам.

Слишком сильные ограничения всегда приводят к срыву. Поэтому лучше каждый день включать в питание немного "запрещенки", чем в конце недели сорваться и упасть лицом в торт. Срывы плохи еще тем, что оставляют после себя чувство вины за нарушенную диету. Хотя их можно избежать. Когда человек чувствует себя виноватым, он забрасывает диету, наедается. Потом опять садится — и опять срывается. Это называется замкнутый круг проблемного поведения, и разорвать его сложно самому.

Часто во время диеты многие усиленно занимаются спортом. А когда диета заканчивается, то тренировки забрасываются. Поэтому набор веса идёт ещё легче. Чтобы так не происходило, продолжайте тренироваться, сделайте движение частью вашей жизни. Тело человека требует нагрузки, ведь то, что не используется, отмирает.

  • Больше ходите пешком, работайте по возможности стоя.
  • Поднимайтесь по лестнице.
  • Гуляйте каждый день.
  • Запишитесь в спортзал и освойте новые движения.

Это благоприятно скажется на вашем здоровье и самочувствии, даже если худеть вам не нужно. Взвешивайтесь регулярно. Определите для себя вес, видя который, вы снова начнёте соблюдать диету.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Диета. Как похудеть за неделю
Новости
Военный эксперт о вторжении КНР на Тайвань: "США нужно создать прецедент"
Суровикин: в октябре Киев потерял более 12 тыс военных, 200 танков, 18 самолётов
Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин заявил о непрагматичности внешней политики РФ
Дмитрий Савельев: Нобелевская премия утратила своё предназначение
Сбер предложит промовклад в юанях для всех клиентов
Переправа в Херсоне дважды за день подверглась обстрелу ВСУ
Шойгу приказал отвести войска для обороны на левый берег Днепра
Экономист: малому бизнесу Татарстана грозит ужесточение налоговой дисциплины
Суровикин: ВСУ несут на Херсонском направлении большие потери
Суровикин предложил Шойгу занять оборону по левому берегу реки Днепр
Популярное
Силовые структуры
WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном

ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.

WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Мир. Новости мира
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Силовые структуры
В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции
Силовые структуры
Пулишин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев Сергей Лебедев Убийцы Кеннеди утонули в "Заливе свиней" Сергей Лебедев Ольга Лебедева Выборы закончились, США потряхивает: демократы кричат про вмешательство, Трамп зовёт на баррикады Ольга Лебедева
Силовые структуры
Подоляка: масштабное наступление ВС Украины на Херсон сегодня закончилось ничем
Мир. Новости мира
МК: власти Польши решили перекрыть кислород беженцам с Украины
Приморские морпехи из-под Павловки: бои тяжёлые, потери есть, вернёмся с победой
Силовые структуры
Приморские морпехи из-под Павловки: бои тяжёлые, потери есть, вернёмся с победой
Последние материалы
Круги на полях связаны с деятельностью тайных орденов?
Военный эксперт о вторжении КНР на Тайвань: "США нужно создать прецедент"
Зачем человеку становиться Богом?
Нутрициолог: "Экстремальные диеты приведут в дальнейшем к набору веса"
Суровикин: в октябре Киев потерял более 12 тыс военных, 200 танков, 18 самолётов
Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин заявил о непрагматичности внешней политики РФ
Дмитрий Савельев: Нобелевская премия утратила своё предназначение
Сбер предложит промовклад в юанях для всех клиентов
Переправа в Херсоне дважды за день подверглась обстрелу ВСУ
Шойгу приказал отвести войска для обороны на левый берег Днепра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников