Нутрициолог: "Экстремальные диеты приведут в дальнейшем к набору веса"

Диеты известны тем, что они…заканчиваются. Вместе с последующим набором веса, причём часто большим, чем был ранее. Как избежать набора веса после диеты — рассказала читателям Pravda.Ru специалист по коррекции веса и пищевому поведению, психолог-нутрициолог Московского института психоанализа Ольга Матвеева.

Как удержать вес после диеты

Обычно диета — это временное ограничение питания. Человек, сидящий на диете, мечтает о том дне, когда она закончится. Вот тогда я наемся — думает он. Такой подход приводит к тому, что вес стремительно набирается обратно вместе с чувством разочарования и бесполезности диеты. Чтобы не происходило "откатов", важно соблюдать несколько правил.

Выбирая диету, представьте, что вам на ней сидеть всю жизнь. Сможете придерживаться такого рациона питания постоянно? Тогда вы всегда будете стройными и здоровыми.

Не выбирайте экстремальные способы похудения — вы сорвётесь и наедите всё обратно на 100%.

Готовьте вкусно низкокалорийные овощи, мясо и рыбу. Включите в свой рацион фрукты, ягоды, низкожирную молочную продукцию, зелень. За время диеты вы привыкнете к такому рациону. И после завершения похудения для вас не составит труда придерживаться такой диеты и дальше.

Снижайте употребление алкоголя. Мало того, что алкоголь калориен, так ещё он отключает контроль. И ваш вечно голодный мозг срывается с поводка. Не провоцируйте.

Во время диеты работайте над правильным пищевым поведением. Это соблюдение трёх приемов пищи в определенное время, отсутствие еды "на бегу" и перекусов, еда в спокойной обстановке и без гаджетов, еда по физическому голоду (прекращайте есть при насыщении, а не когда уже полна коробочка).

Соблюдение уже таких несложных правил приводит к снижению веса даже без диеты. Уберите все снеки, перекусы, сладости со стола. Не искушайте себя. Покупайте ограниченное количество еды, ведь сейчас это не проблема. Помните, что куплено — будет съедено. Найдите хобби, которое будет давать положительные эмоции вместо еды. Вспомните, ведь наверняка в вашей жизни были периоды сильного увлечения чем-нибудь (или кем-нибудь). И весь фокус внимания смещался в сторону увлечения. О еде вы вспоминали только тогда, когда были по-настоящему голодны. С возрастом все меньше хочется искать новые занятия, и тогда еда приобретает особое значение. Правда, это приводит к набору веса. Поэтому так важно осознанно подходить к своей жизни.

Работайте над своим психологическим состоянием. Часто срывы с диеты происходят после сильных эмоций - как положительных так и отрицательных. Начиная работу над весом, научитесь управлять своими эмоциями, проживать их без помощи еды. Владеть своим состоянием важно уметь каждому, кто хочет оставаться стройным всегда. Осваивайте навыки эмоциональной регуляции, это поможет сохранять спокойствие, а значит, и вес. Создавайте свой личный вкусный и полезный рацион. На вашей тарелке ежедневно должны быть продукты, которые вкусны вам.

Слишком сильные ограничения всегда приводят к срыву. Поэтому лучше каждый день включать в питание немного "запрещенки", чем в конце недели сорваться и упасть лицом в торт. Срывы плохи еще тем, что оставляют после себя чувство вины за нарушенную диету. Хотя их можно избежать. Когда человек чувствует себя виноватым, он забрасывает диету, наедается. Потом опять садится — и опять срывается. Это называется замкнутый круг проблемного поведения, и разорвать его сложно самому.

Часто во время диеты многие усиленно занимаются спортом. А когда диета заканчивается, то тренировки забрасываются. Поэтому набор веса идёт ещё легче. Чтобы так не происходило, продолжайте тренироваться, сделайте движение частью вашей жизни. Тело человека требует нагрузки, ведь то, что не используется, отмирает.

Больше ходите пешком, работайте по возможности стоя.

Поднимайтесь по лестнице.

Гуляйте каждый день.

Запишитесь в спортзал и освойте новые движения.

Это благоприятно скажется на вашем здоровье и самочувствии, даже если худеть вам не нужно. Взвешивайтесь регулярно. Определите для себя вес, видя который, вы снова начнёте соблюдать диету.

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