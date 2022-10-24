Врач-терапевт Романенко: отёки могут предупреждать о сердечной недостаточности

Если пациент постоянно сталкивается с отёками, то у него могут выявить проблемы с почками, гипотиреоз или сердечную недостаточность. Об этом заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.

В интервью Москве 24 она отметила, что при заболеваниях почек отёки появляются довольно часто. Как пояснила специалист, это связано со снижением их выделительной функции.

"Когда сердце не справляется, есть сердечная недостаточность, тоже могут быть отёки", — сказала Романенко.

По её словам, иногда отёки сигнализируют о гормональном сбое, который, как правило, происходит на фоне нарушения работы щитовидной железы (гипотиреоз).

Врач подчеркнула: в некоторых случаях на появление отёков влияет неправильное питание, например, большое потребление соли в течение дня.

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