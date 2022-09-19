Диетолог Соломатина: с помощью яблок можно избавиться от отёков

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала россиянам, страдающим от отёков, включить в своё привычное меню яблоки. По её словам, они отлично выводят жидкость из организма.

В интервью URA.RU специалист пояснила, что это происходит из-за высокого содержания калия в продукте.

"Для человека, склонного к отёкам, яблоко будет очень полезно", — сказала Соломатина.

Диетолог также отметила, что калий хорошо влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, она подчеркнула: яблоки помогают очистить желудочно-кишечный тракт от токсинов, ведь растворимая клетчатка забирает весь лишний холестерин.

Соломатина добавила, что печёные яблоки являются лучшими абсорбентами.

Россиянам, желающим похудеть, специалист посоветовала есть больше зелёных яблок, так как они ускоряют процессы метаболизма. Благодаря хлорогеновой кислоте этот фрукт становится важным компонентом похудения, заключила эксперт.