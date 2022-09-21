Врач доказательной медицины Олег Абакумов пояснил, какие таблетки опасно давать детям при простуде.

Так, по словам доктора, серьёзный урон здоровью ребёнка могут нанести противовирусные препараты, такие как оциллококцинум, кагоцел, анаферон.

"На очереди хорошо всем известный анальгин. Не все в России знают, что он запрещён во многих странах мира, а вреда от этого препарата ничуть не меньше, чем возможной пользы. Анальгин может до нуля уничтожить клетки, которые ведут борьбу с вирусом и даже привести к летальному исходу", — пишут "Вести Подмосковья".