Хабаровск не будет праздновать День знаний 1 сентября из-за COVID-19

Мэрия Хабаровска приняла решение отменить общегородские мероприятия, запланированные на День знаний, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В каждом учебном учреждении в этот день будут организованы торжественные линейки", — гласит сообщение.

Медики отмечают ухудшение эпидемиологической ситуации в столице Хабаровского края. По прогнозам городских властей, пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале осени, потому в администрации приняли решение отказаться от массовых развлечений.