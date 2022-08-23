Мэрия Хабаровска приняла решение отменить общегородские мероприятия, запланированные на День знаний, сообщает пресс-служба городской администрации.
"В каждом учебном учреждении в этот день будут организованы торжественные линейки", — гласит сообщение.
Медики отмечают ухудшение эпидемиологической ситуации в столице Хабаровского края. По прогнозам городских властей, пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале осени, потому в администрации приняли решение отказаться от массовых развлечений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям уже обернулась "чудовищной" катастрофой. Об этом пишет American Thinker.