Диетолог Королёва: для здоровья вредны любые жареные орехи

Очень вредными для здоровья являются любые жареные орехи. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Специалист отметила в беседе с Москвой 24, что особо опасно есть орехи, которые пожарили на масле. Провоспалительные и воспалительные процессы в организме будут поддерживаться факторами окисления в их составе.

По словам эксперта, лучше всего употреблять просто подсушенные орехи. А для получения максимальной пользы их стоит замочить в воде комнатной температуры минимум на четыре часа.

"Благодаря замачиванию мы можем получать и живые ферменты, с помощью которых жировая и белковая части орехов будут очень хорошо усваиваться организмом: он будет экономить собственные ресурсы на усвоение этих полезных компонентов", — заключила Королева.