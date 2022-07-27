Кардиолог о запретах при варикозе: не поднимать тяжести и не ходить в баню

Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, какие ограничения необходимо соблюдать тем, кто страдает варикозом.

По словам врача, больным варикозом нельзя поднимать тяжести и париться в бане.

"Дело в том, что в венах внутри могут сидеть тромбы. При поднятии тяжестей или во время того, когда человек парится в бане, сосуды могут расшириться, кровь оттуда сгустками может устремиться в легкие, и это может закончиться плачевно", — объяснил Серебрянский в беседе с Москвой 24.

Кроме того, надо дозировать полёты на самолёте. Если приходится лететь, то нужно надевать на ноги компрессионные чулки, чтобы предотвратить тромбоз.

Кардиолог посоветовал постоянно контролировать состояние своих вен у врача-флеболога, который, в зависимости от показаний, может порекомендовать оперативное удаление вен, их лазерную коагуляцию или просто перевязку.