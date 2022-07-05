Энтомолог: красное пятно после укуса клеща может говорить о развитии боррелиоза

Красное пятно, оставшееся на коже после укуса клеща, может сигнализировать о развитии боррелиоза, который также называют болезнью Лайма. Об этом заявил энтомолог Вадим Марьинский.

В интервью Москве 24 он отметил, что клещи — переносчики таких опасных инфекций, как боррелиоз и энцефалит. По его словам, заражение после укуса можно определить по внешним признакам.

"При болезни Лайма место укуса через некоторое время начинает краснеть", — сказал Марьинский.

Как пояснил специалист, на коже появляется красное пятно, которое медики называют мигрирующей эритемой. Энтомолог добавил, что оно может немного перемещаться по телу, уменьшаться или увеличиваться в размерах.

Марьинский подчеркнул: если появилось пятно, вероятность развития болезни Лайма очень высока. Однако этот признак можно наблюдать лишь в 50 процентах случаев, поэтому ориентироваться на наличие пятна при постановке диагноза не рекомендуется, указал эксперт.

Он также объяснил, что при энцефалите по месту укуса нельзя определить, заразился ли пациент инфекцией. Лучший способ для выявления заболевания — осмотр клеща в специальной лаборатории, заключил специалист.