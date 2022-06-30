Врач Соломатина предупредила о скачках давления из-за употребления арбуза

Диетолог Елена Соломатина сообщила, что при употреблении арбуза у людей снижается давление. В этом продукте есть много нитратов, которые расширяют сосудистую стенку, исключают спазмы, объяснила специалист.

"Ещё в арбузе много калия. Он является мочегонным минералом, и когда у нас снижается объём жидкости, значит, будет понижаться давление", — добавила врач, слова которой передаёт Москва 24.

При этом, если человек съест очень много арбуза, показатели окажутся повышенными, предупредила эксперт. Также она предостерегла от употребления этого продукта для понижения давления. Собеседница издания порекомендовала рассказать о проблеме врачу.