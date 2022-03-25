Невролог рассказал, как избавиться от гипертонии

Как часто и почему нужно менять лекарственные препараты для снижения артериального давления; что делать, чтобы синдром повышенного давления не закончился инсультом; каковы основные составляющие человеческого здоровья, рассказал Pravda.Ru мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша.

Откуда берётся гипертония

— Павел Геннадьевич, каковы причины возникновения повышенного артериального давления и чем оно опасно?

— Тема очень актуальная, потому что причинами преждевременной смерти человечества являются:

инфаркт,

инсульт,

рак.

Мы сегодня осветим немножко тему ишемической болезни головного мозга, инсульта. Потому что гипертоническая болезнь у большинства людей, которые не хотят заниматься здоровьем, заканчивается инсультом. Инсульт — это в лучшем случае мгновенная смерть, в худшем — парализация и тяжёлое существование.

Есть синдром повышенного давления и синдром пониженного давления. Надо искать его причину. Когда вы найдёте эти причины (их может быть много), вы научитесь избавляться от синдрома повышенного давления. Мы сегодня разберём две основные причины гипертонии.

Во-первых, уменьшение просвета сосуда. Сосудистая система нужна, чтобы кровоснабжать наиболее важные органы — в первую очередь головной мозг, сердце. Сужение в том или ином месте сосуда может быть причиной атеросклероза. Тогда сосуд неспособен быть эластичным, расширяться и сужаться. Он становится, как макаронина. И чтобы протолкнуть питательные вещества к головному мозгу, организм начинает искусственно поднимать давление, чтобы через суженный сосуд прошло как можно больше питательных веществ. Одной из причин атеросклероза является некачественное питание. Причиной инфаркта, инсульта является в первую очередь некачественное питание или его количество. Гиппократ говорил, что мы получаем жизненные силы путём питания. К питанию он относил непосредственно пищу, жидкость и воздух.

Жидкость, воздух и пища — это стройматериалы для нашего организма. От качества стройматериалов зависит качество постройки.

Например, раньше не было овощей. Если заболевали, шли к священнику. Он говорил: "Молись и постись". И всё проходило (почти всё).

Когда у человека возникают проблемы со здоровьем, логичнее перейти на пищу растительного происхождения. Пища животного происхождения у людей старше 40 лет является причиной развития атеросклероза.

Это, конечно, спорное утверждение, что мы после 40 лет должны ограничить количество пищи животного происхождения. Но люди, которые после 40 лет уменьшают количество мяса, тем более что сейчас тяжело найти качественное мясо, продлевают себе жизнь и избавляются от развития атеросклероза.

Во-вторых, увеличение веса. Чтобы протолкнуть такое же количество питательных веществ через возросшую массу, организм начинает повышать давление. У нас лечением гипертонии занимаются терапевты, неврологи, кардиологи. А за рубежом — нефрологи. Потому что именно почки отвечают за водно-солевой обмен. Можно помочь человеку с гипертонической болезнью, уменьшив объём циркулирующей жидкости.

Помоги себе сам

— Что делать, если артериальное давление стабильно высокое? Обратиться к врачу?

— Да, он скорректирует ваше давление. Все, у кого есть тенденция к повышению давления, не должны выходить из дома, не измерив давление. И на основании этого принять лекарство. Вы должны быть грамотным больным. Надо знать хотя бы десяток препаратов, которые действуют на ваше давление. В препараты, которые снижают давление, входит три начала:

психотропные,

сосудорасширяющие,

мочегонные.

Если вы утром измерили давление, увидели, что оно высокое, то вы должны принять средство, которое снижает давление, и через 40 минут его измерить. Потому что лекарство начинает всасываться через 30-40 минут. Дальше в течение дня вы каждый час должны измерять давление. Вы увидите, насколько снижается давление, как долго держится и когда снова начинает подниматься, чтобы снова принять это средство. На первом этапе вы должны научиться контролировать давление с помощью медикаментов.

Но есть такое понятие, как "привыкание". Наш организм любое вещество воспринимает как яд, любое вмешательство в биохимическую лабораторию организма является для него стрессом. Организм начинает выводить его. Мы знаем, что этот препарат выводится, допустим, через 6 часов, и назначаем три раза в день. Организм выводит, а мы вводим. В итоге нарушаются адаптивные механизмы.

Чтобы не было привыкания к лекарству и нарушения адаптации, мы должны менять лекарственные препараты раз в полгода. Через полгода организм начинает вырабатывать контрвещества, которые нивелируют действие лекарства.

Грамотный терапевт всегда поменяет вам лекарство минимум через полгода. Некоторые пациенты принимают препарат годами, а он уже не работает.

Или человеку внушили, что он каждое утро должен принимать это лекарство. А если у него сегодня низкое давление? Он принял препарат, и давление ещё больше упало. Возникает слабость. Поэтому прежде чем принять лекарство, вы должны измерить давление, принять препарат и потом через 40-60 минут померить, насколько оно снизилось.

А потом мы ищем причину, почему ваше давление поднимается. Когда мы находим причину, то находим и способ избавиться от заболевания. Если вы не избавитесь от синдрома высокого давления, это рано или поздно закончится инсультом.

— А не проще ли заниматься профилактикой?

— Это очень хорошо. Мы с вами поговорили о трёх составляющих здоровья: воздух, жидкость и пища. А всего их пять. Четвёртая составляющая здоровья — это движение.

Кончается движение — кончается жизнь.

Пятую составляющую оставим для зрителей. Пусть они нам пишут свои догадки. Я сделаю подсказку: без пятой не работают четыре.