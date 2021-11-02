Как вырастить арбуз зимой на подоконнике, рассказали в Союзе садоводов

По словам эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, за сладким летним фруктом необязательно "охотиться" в магазинах в зимнюю пору. Арбуз можно вырастить самостоятельно в домашних условиях.

"В домашних условиях можно выращивать не только зелень с луком. Дома можно выращивать огурцы, помидоры, салат, перец и даже арбузы, а основной секрет — это сорта для домашнего выращивания, стол и специальная лампа", — рассказала Воронова в беседе с РИА Новости.

По её словам, привычным для выращивания местом россияне считают подоконник. Но с наличием лампы, растению будет "без разницы", где его поставят. И огромная плантация для этого необязательна.

"Есть даже сорта и гибриды порционных арбузов — один плод размером не больше грейпфрута, чтобы съесть за один раз", — пояснила эксперт.

Для того, чтобы семечко взошло, необходимо соблюсти некоторые условия:

температура не ниже 21 градуса,

фитолампа,

правильный грунт,

полив,

подкормка.

По словам Вороновой, что кается грунта, то "огородный" лучше не брать, в нём могут быть бактерии и растение заболеет. Поливать необходимо по мере сухости, фитолампу включать рано утром и выключать поздно вечером. Освещение работающее "от темна до темна" имитирует для саженца длинный день, а значит, ускоренный рост.

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