FT: вирус оспы обезьян способен мутировать быстрее, чем предполагалось

Учёные выяснили, что вирус оспы обезьян может мутировать быстрее, чем ожидалось. Об этом рассказали американские журналисты.

"Вирус представляет намного больше мутаций, чем мы могли предполагать", — написали в Financial Times.

По информации издания, исследователи обнаружили более 50 мутаций. Они отвечают за распространение вируса между людьми, отметили специалисты.

Ранее российский вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что опасность оспы обезьян сильно преувеличивают. Заражённые люди чаще всего погибают из-за низкого уровня медицины, подчеркнул эксперт.