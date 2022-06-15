Гинцбург заявил о готовности создать вакцину от оспы обезьян

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на создание вакцины от оспы обезьян уйдёт несколько месяцев. Центр может разработать препарат, защищающий от заражения этим вирусом, если поступит соответствующее задание, отметил он.

"Данный возбудитель относительно мало изучен. Я думаю, что если мы опять же получим это задание на создание такой вакцины, то речь пойдет о нескольких месяцах",- сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

По его словам, благодаря современным технологиям можно создавать вакцины без самого вируса. Достаточно лишь наличия генетической информации о нём. При создании любой вакцины, предназначенной для человека, большая часть времени уходит на то, чтобы сделать препарат безопасным для здоровья, добавил Гинцбург.

Ранее вирусолог Центра Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что летальность вируса оспы обезьян составляет 15%. Он считает, что инфекция не получит широкого распространения в мире, как это было с коронавирусом.

Напомним, что основными симптомами оспы обезьян являются лихорадка, сыпь, мышечные боли, озноб, слабость, увеличение лимфатических узлов.