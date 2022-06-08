Чрезмерное употребление хлеба и сдобы может привести к повышенной кислотности желудка, а в следствие изжоге, даже у здорового человека, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По словам доктора, "налегать" на выпечку можно, только слегка подсушив продукт.
"Если употреблять хлеб в небольших количествах и если его немножко подсушивать, то в этом случае рисков развития изжоги будет меньше. Мягкий белый хлеб гораздо больше повышает кислотность, нежели подсушенный", — пояснил диетолог в беседе с Москвой 24.
Кроме того, стоит сократить в своём меню жареные, жирные и щедро приправленные специями продукты. Если же у человека уже были проблемы с желудком и имеется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, то список гораздо шире:
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