Диетолог Арзамасцев: булочки могут вызвать изжогу даже у здорового человека

Чрезмерное употребление хлеба и сдобы может привести к повышенной кислотности желудка, а в следствие изжоге, даже у здорового человека, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По словам доктора, "налегать" на выпечку можно, только слегка подсушив продукт.

"Если употреблять хлеб в небольших количествах и если его немножко подсушивать, то в этом случае рисков развития изжоги будет меньше. Мягкий белый хлеб гораздо больше повышает кислотность, нежели подсушенный", — пояснил диетолог в беседе с Москвой 24.

Кроме того, стоит сократить в своём меню жареные, жирные и щедро приправленные специями продукты. Если же у человека уже были проблемы с желудком и имеется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, то список гораздо шире:

цитрусовые,

лук,

чеснок,

острая пища,

алкоголь,

кофе,

шоколад.