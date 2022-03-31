Среди неочевидных причин, вызывающих насморк, может быть даже стресс. Об этом рассказала специалист-оториноларинголог Ксения Шараева в беседе с изданием "Москва 24".
Врач объяснила, что стресс может вызвать вазомоторный ринит, который характеризуется расширением и переполнением кровеносных сосудов слизистой носа, и образующийся в результате отёк ощущается как насморк. В таком случае, уточнила Шараева, помимо консультации лора может потребоваться также помощь психотерапевта.
В некоторых случаях насморк может вызываться проблемами с ЖКТ, в частности, гастроэзофагеальным рефлюксом, при котором происходит раздражение слизистой, в том числе и задней стенки глотки, носа и гортани желудочным соком, который поднимается в пищевод.
"Это может проявляться, во-первых, изжогой. Во-вторых, слизистая реагирует повышенным выделением слизи, отеком, то есть ринитом", — пояснила врач.
Помимо стресса и заболеваний ЖКТ, неочевидными причинами насморка могут стать нарушения гормонального фона, приём определённых лекарств и даже коронавирус, в частности, "омикрон". В некоторых случаях человек чувствует заложенность носа и затруднённость дыхания при наличии полипов и искривлении носовой перегородки.
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