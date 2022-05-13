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Автор Юлия Миленина

Стоматолог Балакирева: употребление сахара и соли способствует развитию кариеса

Здоровье

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева перечислила продукты, которые провоцируют кариес у пациентов. По её словам, зачастую состояние зубов ухудшается из-за употребления сахара и соли.

Стоматолог Балакирева: употребление сахара и соли способствует развитию кариеса

Кроме того, специалист подчеркнула: продукты с повышенной кислотностью и любая другая еда, застревающая в зубах, вызывают кариес. Как отметила стоматолог, сахар разрушает эмаль зубов, поэтому необходимо ограничивать детей в его употреблении.

"Углеводы также могут разрушать эмаль. Остатки пищи (мяса, колбасы), которые застревают меж зубных контактов, приводят к её разрушению", — сказала Балакирева в интервью URA.RU.

Она посоветовала пациентам придерживаться следующего правила в повседневной жизни: после еды сразу же полоскать рот, чтобы избавиться от оставшихся на стенках эмали частиц пищи.

По словам стоматолога, такая процедура особенно полезна после употребления сладостей. Для её проведения, пояснила Балакирева, можно использовать обычную воду или профессиональные ирригаторы.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы продукты питания
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