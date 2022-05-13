Стоматолог Балакирева: употребление сахара и соли способствует развитию кариеса

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева перечислила продукты, которые провоцируют кариес у пациентов. По её словам, зачастую состояние зубов ухудшается из-за употребления сахара и соли.

Кроме того, специалист подчеркнула: продукты с повышенной кислотностью и любая другая еда, застревающая в зубах, вызывают кариес. Как отметила стоматолог, сахар разрушает эмаль зубов, поэтому необходимо ограничивать детей в его употреблении.

"Углеводы также могут разрушать эмаль. Остатки пищи (мяса, колбасы), которые застревают меж зубных контактов, приводят к её разрушению", — сказала Балакирева в интервью URA.RU.

Она посоветовала пациентам придерживаться следующего правила в повседневной жизни: после еды сразу же полоскать рот, чтобы избавиться от оставшихся на стенках эмали частиц пищи.

По словам стоматолога, такая процедура особенно полезна после употребления сладостей. Для её проведения, пояснила Балакирева, можно использовать обычную воду или профессиональные ирригаторы.