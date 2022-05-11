Эксперты рекомендуют следить за питанием, страдающим аллергией на пыльцу берёз

Несмотря на то, что специалисты поняли механизмы возникновения аллергий, всё же врач аллерголог-иммунолог, заведующий терапевтическим отделением Национального центра развития технологий социальной поддержки и медицинской реабилитации "Доверие" Виктор Быков сообщил, что в апреле и мае чаще всего заболеванию способствует пыльца берёзы, ольхи, лещины.

"Самая распространенная аллергия — на пыльцу берёзы", — приводит слова специалиста интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По его словам, если человек "не дружит" с берёзами, у страдающего аллергией могут быть перекрестные реакции на любые косточковые фрукты, в том числе на плоды, растущие на деревьях.

Подобной точки зрения придерживается и врач педиатр, аллерголог-иммунолог, депутат Одинцовского городского округа Павел Бережанский.

"Если вы "не в ладах" с берёзами, то могут проявиться симптомы аллергии на картофель, яблоки, персики, укроп и многие другие продукты", — подчеркнул он.

Для того, чтобы избежать неприятных ощущений в виде покраснения глаз, зуда, заложенности носа, першения в горле, чихания, аллергикам нужно следить за своим питанием, — рассказал врач, а также исключить из рациона цитрусовые, шоколад, кофе, красные фрукты.

Кроме того, Бережанский рекомендует "от попадания пыльцы в квартиру перекрывать окна марлей или синтепоном, создавая импровизированный барьер, использовать бытовые приборы по очистке воздуха".