Несмотря на то, что специалисты поняли механизмы возникновения аллергий, всё же врач аллерголог-иммунолог, заведующий терапевтическим отделением Национального центра развития технологий социальной поддержки и медицинской реабилитации "Доверие" Виктор Быков сообщил, что в апреле и мае чаще всего заболеванию способствует пыльца берёзы, ольхи, лещины.
"Самая распространенная аллергия — на пыльцу берёзы", — приводит слова специалиста интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
По его словам, если человек "не дружит" с берёзами, у страдающего аллергией могут быть перекрестные реакции на любые косточковые фрукты, в том числе на плоды, растущие на деревьях.
Подобной точки зрения придерживается и врач педиатр, аллерголог-иммунолог, депутат Одинцовского городского округа Павел Бережанский.
"Если вы "не в ладах" с берёзами, то могут проявиться симптомы аллергии на картофель, яблоки, персики, укроп и многие другие продукты", — подчеркнул он.
Для того, чтобы избежать неприятных ощущений в виде покраснения глаз, зуда, заложенности носа, першения в горле, чихания, аллергикам нужно следить за своим питанием, — рассказал врач, а также исключить из рациона цитрусовые, шоколад, кофе, красные фрукты.
Кроме того, Бережанский рекомендует "от попадания пыльцы в квартиру перекрывать окна марлей или синтепоном, создавая импровизированный барьер, использовать бытовые приборы по очистке воздуха".
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