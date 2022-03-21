Иммунолог объяснил, возможны ли в будущем смертельные мутации коронавируса

Коронавирус уже не будет трансформироваться в более опасные варианты, хотя инфекция продолжит мутировать и рождать новые варианты. Не исключён и вариант превращения болезни в природно-очаговую. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, коронавирус может исчезнуть из природы как возбудитель смертельной болезни. И его новые мутации будут протекать в виде ОРВИ. А сам он превратится в обычный грипп.

Иммунолог напомнил в беседе с "Вечерней Москвой" случаи из истории коронавируса, когда болезнь полностью исчезала, и никто из ученых впоследствии не мог её обнаружить. Эксперт считает, что причиной этого могла стать очередная мутация, которая вызвала гибель предыдущих вариантов возбудителя.

Именно так из популяции коронавируса исчез такой вариант, как SARS-CoV, от которого нет сегодня даже следа, добавил Жемчугов. Он также исключил, что нынешний штамм может переродиться в смертельный вариант COVID-19.

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