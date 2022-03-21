Мурашко: заболевания сердца повышают риск осложнений при COVID-19 почти на 60%

Наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы повышает риск осложнений при коронавирусной инфекции почти на 60%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Риск осложнения, и в том числе касаемо неблагоприятных летальных событий, повышается практически на 60%, поэтому именно пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания - в приоритете для поддерживающей терапии", - цитирует заявление главы Минздрава РИА Новости.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов предупредил, что перенесённый COVID-19 повышает риск ухудшения течения сердечно-сосудистых заболеваний.

"Наблюдение за пациентами, имеющими хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, показали, что после перенесённой COVID-19 инфекции повышается риск декомпенсации или ухудшения течения заболеваний сердца и сосудов", — заявил специалист.

По словам Бойцова, следствием коронавируса у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может стать повреждение миокарда, риск которого повышается в соответствии с тяжестью течения COVID-19.

Медик сообщил также об угрозе развития микротромбозов и эмболии у заразившихся коронавирусом сердечников.

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