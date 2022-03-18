Невролог Хорошев рассказал об "аномалии" мозга, спасающей жизнь

Мозг человека обладает полезным свойством, позволяющем внезапно просыпаться, чтобы оценивать обстановку вокруг. Об этом заявил врач-невролог Павел Хорошев.

По словам специалиста, засыпая, люди часто непроизвольно дёргают ногой или же вздрагивают. Врач подчеркнул: мозг даёт сигнал телу, чтобы человек проснулся и понял, не задремал ли он в опасном месте.

"У меня бывало такое, это спасало мне жизнь как минимум трижды, когда я засыпал за рулём", — поделился Хорошев в интервью URA.RU.

Такую функцию мозга медик назвал "жизнеспасающей аномалией".

"Когда не место и не время для сна, он вас разбудит", — уточнил специалист.

При этом эксперт добавил, что это свойство мозга может работать иначе. Например, когда человек не в силах заснуть или отдохнуть из-за скрытых психических процессов, он способен дать команду, направленную на расслабление организма.

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