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Автор Евгения Васильева

Невролог Евдокимов назвал неожиданный фактор развития инсульта

Здоровье

Невролог Александр Евдокимов сообщил, что из-за дорсопатии, то есть проблем в костно-мышечной системе и соединительной ткани, может возникнуть инсульт. Риск развития этого нарушения повышается до 30% и выше, предостерёг врач.

Невролог Евдокимов назвал неожиданный фактор развития инсульта

"Проблемы в шейном отделе позвоночника хронического толка особенно повышают риск инсультов минимум на 30%, а может даже и выше", — предупредил специалист, слова которого приводит URA.RU.

"Звоночком" подобного состояния может стать стресс, отметил эксперт. По его данным, подобное состояние организма проявляется в первую очередь через мышечные спазмы. Как подчеркнул Евдокимов, при головной боли и проблемах с работой шеи необходимо обращаться к врачу. Особенно важно проконсультироваться со специалистом людям старше 45 лет, добавил невролог.

Ранее терапевт Артём Ранюшкин рассказал, что хруст суставов может оказаться симптомом серьёзных болезней. Среди них специалист отметил грыжу.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Внимание! Вам грозит инсульт, если вы храпите
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы инсульт
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