Невролог Евдокимов назвал неожиданный фактор развития инсульта

Невролог Александр Евдокимов сообщил, что из-за дорсопатии, то есть проблем в костно-мышечной системе и соединительной ткани, может возникнуть инсульт. Риск развития этого нарушения повышается до 30% и выше, предостерёг врач.

"Проблемы в шейном отделе позвоночника хронического толка особенно повышают риск инсультов минимум на 30%, а может даже и выше", — предупредил специалист, слова которого приводит URA.RU.

"Звоночком" подобного состояния может стать стресс, отметил эксперт. По его данным, подобное состояние организма проявляется в первую очередь через мышечные спазмы. Как подчеркнул Евдокимов, при головной боли и проблемах с работой шеи необходимо обращаться к врачу. Особенно важно проконсультироваться со специалистом людям старше 45 лет, добавил невролог.

Ранее терапевт Артём Ранюшкин рассказал, что хруст суставов может оказаться симптомом серьёзных болезней. Среди них специалист отметил грыжу.

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