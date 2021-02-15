Многие люди любят хрустеть пальцами. Несмотря на то, что эта "социальная вредная привычка" раздражает окружающих, она не представляет никакой угрозы для здоровья, сообщил в эфире "Радио 1" врач-остеопат Александр Евдокимов.
"Есть такая теория: если очень часто хрустеть, например, пальцами или шеей, то из-за этого суставы быстро изнашиваются, и в последствии человек столкнётся с инвалидностью. Я в профессии 20 лет и могу сказать, что за это время ни разу не видел пациента, который дошёл бы до инвалидности из-за хрустов в суставах, то есть я не увидел подтверждения этой теории", — сказал врач.
Также Евдокимов отметил, что хруст суставов может различаться. Например, с шеей обычно связан "патологический хруст", что говорит о проблемах со здоровьем. А вот хруст в пальцах "фоновый", он не представляет опасность для здоровья.
"Чтобы было меньше фоновых хрустов, можно прибегнуть к массажным техникам: с помощью них восстановится естественная длина мышц. Делать массаж особенно хорошо после тренировок", — заключил собеседник "Радио 1".
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