Терапевт Артем Ранюшкин заявил, что хруст суставов может свидетельствовать о перенапряжении мышц и быть одним из симптомов возникновения грыж.
"Любой хруст, любая скованность движений говорит о том, что есть проблемы с мышцами и их нужно решать. Иначе впоследствии это может привести к защемлениям нервов, и, cответственно, к дичайшим болям, потере чувствительности рук или ног, к протрузиям, которые при дальнейших нагрузках переходят в грыжи", — сообщил Ранюшкин в беседе с URA. RU.
Специалист отметил, что до возникновения прострелов и онемений проблема решается выполнением комплекса упражнений лечебной физкультуры. Также в этом случае может помочь массаж, добавил терапевт.
Ранее врач-остеопат Александр Евдокимов рассказал, что привычка многих людей "хрустеть пальцами" не представляет никакой угрозы для здоровья.
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