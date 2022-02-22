Терапевт Ранюшкин: хруст суставов может указывать на тяжёлые болезни

Терапевт Артем Ранюшкин заявил, что хруст суставов может свидетельствовать о перенапряжении мышц и быть одним из симптомов возникновения грыж.

"Любой хруст, любая скованность движений говорит о том, что есть проблемы с мышцами и их нужно решать. Иначе впоследствии это может привести к защемлениям нервов, и, cответственно, к дичайшим болям, потере чувствительности рук или ног, к протрузиям, которые при дальнейших нагрузках переходят в грыжи", — сообщил Ранюшкин в беседе с URA. RU.

Специалист отметил, что до возникновения прострелов и онемений проблема решается выполнением комплекса упражнений лечебной физкультуры. Также в этом случае может помочь массаж, добавил терапевт.

Ранее врач-остеопат Александр Евдокимов рассказал, что привычка многих людей "хрустеть пальцами" не представляет никакой угрозы для здоровья.

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