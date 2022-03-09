Врач перечислила продукты, из-за которых повышается тревожность

Диетолог Елена Соломатина рассказала, из-за каких продуктов люди становятся более обеспокоенными. По информации специалиста, не стоит употреблять слишком много трансжиров и кофеина.

Как отметила эксперт, кофеин находится не только в кофе, но и в крепком чае и шоколаде. Из-за этой еды может развиться повышенная возбудимость, предупредила врач.

"С одной стороны, вроде бы шоколад, наоборот, успокаивает, поскольку содержит в своём составе ещё и теобромин. Но тем не менее у некоторых людей он может повышать возбудимость", — объяснила диетолог, слова которой цитирует ФАН.

Вместе с этим Соломатина указала на связь скачков уровня сахара и увеличения тревожности. Если человек ест крайне много сахара, возникает чувство беспомощности, а также усталость, отметила врач. Она добавила, что из-за сахара повышается давление, что негативно влияет на состояние организма. Трансжиры же уничтожают нервные клетки, сказала эксперт.

Ранее диетолог Ирина Писарева порекомендовала заниматься физкультурой для борьбы со стрессом. Как подчеркнула специалист, в этом вопросе помогут ходьба и йога.

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