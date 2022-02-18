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Автор Евгения Васильева

Врач предостерегла людей, игнорирующих постковидный синдром: "Будут проблемы"

Здоровье

Инфекционист Светлана Малиновская предупредила, что постковидный синдром необходимо лечить. Также она рассказала о последствиях игнорирования этого состояния организма.

Врач предостерегла людей, игнорирующих постковидный синдром: "Будут проблемы"

"Конечно, лечить надо. У кого где тонко там и рвётся. Если не лечить, будут проблемы с памятью, сердцем, сосудами, почками, печенью", — подчеркнула врач.

Вместе с этим она сообщила, что после болезни коронавирусной инфекцией человек может столкнуться с опоясывающим лишаем. У людей появляется сыпь на животе и под грудью, пояснила специалист. Эксперт отметила, что это явление крайне болезненное, передаёт Общественная Служба Новостей.

Ранее исследователи ВЦИОМ выяснили, что большая часть граждан России, которая переборола COVID-19, испытала постковидный синдром. По данным центра, 80% опрошенных заявили: такое состояние "пройдёт само".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Постковидный синдром | Неизвестный ковид. Фильм 1
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 вциом коронавирус
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Врач предостерегла людей, игнорирующих постковидный синдром: "Будут проблемы"
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