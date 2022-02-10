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Автор Евгения Васильева

Учёные рассказали, как медики будут оценивать постковидный синдром

Здоровье

Учёные из России, Британии и США сформулировали ряд основных параметров для изучения постковидного синдрома. О них рассказали в пресс-службе Сеченовского университета.

Учёные рассказали, как медики будут оценивать постковидный синдром

По данным представителей московского университета, при работе с постковидным синдромом медицинские специалисты в первую очередь обратят внимание на следующие признаки:

  • выживаемость;
  • усталость;
  • боль;
  • проявления после физической нагрузки.

Также во время оценки состояния людей после борьбы с COVID-19 медики проанализируют изменения в работе и учёбе, исследуют функционирование организма. Как рассказали представители Сеченовского университета, слова которых приводит РИА Новости, над составлением этих пунктов работали в Имперском колледже Лондона, Королевском колледже Лондона и Ливерпульского университета, Университет Джона Хопкинса.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков призвал людей, которые заметили изменения после болезни новой инфекцией, как можно быстрее сделать УЗИ. По информации эксперта, пациенты обычно замечают постковидный синдром спустя три-четыре месяца после заражения.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Постковидный синдром | Неизвестный ковид. Фильм 1
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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