Военный врач предупредил об опасности приёма антибиотиков "для профилактики"

Антибиотики — это препарат, который убивает бактерии. Но, к сожалению, не все знают, что он не убивает никого больше: ни грибки, ни паразитов, ни вирусы. В чём опасность антибиотиков рассказал военный врач-невролог Евгений Божьев.

Специалист заметил, что не каждый антибиотик убивает все бактерии. Препараты предназначены против каких-то конкретных видов.

Сейчас стало очень модным назначать антибиотики при вирусных заболеваниях. И врачи, которые это делают, объясняют данный факт тем, что вирусы могут дать осложнение в виде бактериальной инфекции. Но на самом деле это бывает очень редко, пояснил доктор.

Зато, по его словам, антибиотики всегда, в 100% случаев, оказывают отрицательное воздействие на наш организм. Они вызывают дисбактериоз, о котором знают все, однако это не самое плохое. И после применения антибиотиков обязательно придётся проводить курс восстановления микрофлоры тонкой кишки.

Врач добавил, что применять антибиотики или нет, это, конечно, личное дело человека. Однако, по мнению Божьева, делатьэто стоит лишь в самом крайнем случае, например, при перитоните, когда другого выхода нет.

Однако, по возможности, всегда надо стараться обходиться без антибиотиков и ни в коем случае нельзя использовать их для профилактики каких-то бактериальных осложнений. Это в корне неверно, и больше смахивает на убийство населения, чем на профилактику заболеваемости, заключил невролог.

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