Невролог рассказал о развитии опасного заболевания из-за омикрон-штамма

Врач-невролог Павел Хорошев сообщил, что из-за повышения заражаемости омикрон-вариантом коронавируса увеличилось число заболевших синдромом Гийена — Барре. Как подчеркнул специалист, это самое неприятное, что может случиться с пациентом.

"Это когда у человека возникает массовая полинейропатия, аутоиммунное. Организм начинает воспринимать аксоны клеток, как своих врагов. Она их атакует, уничтожает. А те пытаются восстановиться, то есть, иммунная система атакует нервные клетки", — объяснил Хорошев в разговоре с URA.RU.

Вместе с этим эксперт отметил, что синдром Гийена — Барре пока нельзя назвать массовым явлением. Однако, по данным врача, из-за эпидемии медики стали выявлять это заболевание в десятки раз чаще.

По статистике Оперативного штаба на 14 февраля, в России за сутки установили 180 456 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также выяснилось, что за последние 24 часа от новой болезни скончались 683 человека.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.