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Автор Светлана Нерадовская

Врач рассказала, почему в одной семье не всегда заражаются друг от друга

Здоровье

Врач-инфекционист, завтерапевтическим отделением клиники Шамир Асаф Арофе в Израиле Галина Гольцман объяснила, почему люди, которые живут вместе, не всегда заражаются коронавирусом другу от друга.

Врач рассказала, почему в одной семье не всегда заражаются друг от друга

По словам специалиста, точная причина этого пока не установлена. Гольцман считает, что на устойчивость к COVID-19 у находящихся на одной территории может влиять несколько факторов.

Врач уверена, что не заражаются в первую очередь те, кто переболел бессимптомно и имеет высокой уровень антител. По словам эксперта, часто наличие штамма "омикрон" в организме выявляется случайно.

"В последнее время со штаммом "омикрон", мы видим это направо и налево: поступает, например, человек с переломом ноги после поездки на велосипеде, ему автоматически, как и всем в приемном отделении, делают тест на коронавирус, и у него выявляют "омикрон", а он вообще ничего не чувствовал", — объяснила Гольцман РИА Новости.

Врач добавила, что также существуют люди, которые в принципе, на генетическом уровне, не воспринимают определённые респираторные вирусы.

Гольцман отметила, что и болеют коронавирусом все по-разному.

"Человек может болеть, но сам по себе не являться носителем огромного количества вирусов", — добавила врач.

Она отметила, что пока учёные точно не могут ответить на вопрос, с чем связана невосприимчивость к COVID-19, добавив, что такое бывает при любых инфекционных заболеваниях.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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