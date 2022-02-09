Назван напиток, который нельзя пить после "омикрона"

Врач-невролог Игорь Мацокин заявил, что людям, переболевшим омикрон-штаммом коронавируса, нужно отказаться от употребления кофе и других стимуляторов.

Медик рассказал в беседе с "Газетой.ру", что после COVID-19 у людей начинается постковидный синдром, который характеризуется повышенной утомляемостью. Чтобы преодолеть усталость, многие начинают употреблять кофе в больших количествах. Однако из-за кофеина в организме происходит разрушение аденозинтрифосфорной кислоты, которая способствует здоровому обмену веществ. Как правило, после "омикрона" у людей запасы этой кислоты и без того находятся на минимальном уровне, отметил врач.

Мацокин посоветовал уменьшить воздействие на организм стимуляторов в период постковида. Одним из самых распространённых стимуляторов является кофеин, который "приводит к обезвоживанию, повышению свёртываемости крови, а также снижению в крови микроэлементов, таких как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистую систему", подчеркнул невролог.

По словам Мацокина, после перенесённого "омикрона" кофе можно заменить некрепким чаем — зеленым или белым. Полностью отказываться от кофе не обязательно, однако вводить его в рацион нужно постепенно, добавил врач.

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