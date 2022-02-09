Российские учёные объяснили, какой вред организму наносит смена часовых поясов

Смена часовых поясов, равно как и перевод часов с зимнего на летнее время могут стать причиной обострения хронических заболеваний, особенно у людей старшего возраста. Об этом предупредили сотрудник НИЦ им. Фролова Михаил Благонравов, и профессор, учёный Сколтеха Филипп Хайтович в беседе с URA.RU.

Учёный пояснил, что перевод времени всего на один час на зимнее или летнее время влияет на человека так же, как если бы он переехал в следующую географическую зону.

"Для людей старшего поколения, с хроническими заболеваниями, это бесследно не проходит. А если смена времени происходит два раза в год, то это повышает вероятность обострения или ухудшения хронических заболеваний, прежде всего, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях", — заявил Михаил Благонравов.

Специалист предложил не переводить больше часы, оставив на них зимнее время, которое является более близким к естественному астрономическому.

Хайтович привёл в качестве примера грызунов, у которых в результате смены времени повышался гормон стресса, и в итоге продолжительность их жизни сокращалась.

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