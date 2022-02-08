Елена Малышева рассказала, каким вакцинам от коронавируса можно доверять.

Теледоктор отмечает, что доверие вызывают только те вакцины, которые изучены по международным стандартам.

Медик объяснила, что прежде чем вакцина поступает в медицинские учреждения, она проходит обязательные этапы исследования на добровольцах. Когда препарат показал свою эффективность на 20 тысячах добровольцах, это доказывает защитные свойства вакцины и отсутствие серьёзных побочных эффектов.

"Если эта третья фаза не проведена и данные не опубликованы в медицинских журналах, то пользоваться этой вакциной не стоит. Это может быть опасно!" — написала Елена Васильевна в своём Instagram-аккаунте.

Пока таким требованиям соответствует несколько вакцин российского производства.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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