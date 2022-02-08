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Автор Светлана Нерадовская

Елена Малышева рассказала, может ли прививка защитить от "омикрона"

Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева постоянно "держит руку на пульсе" относительно получения последней информации об "омикроне", проводит консультации с врачами и экспертами.

Елена Малышева рассказала, может ли прививка защитить от "омикрона"

Ведущая программы "Жить здорово!" считает, что вакцинация не даёт защиты от заражения "омикроном", однако привитый человек переносит болезнь легко, пишет StarHit.

"От омикрона никакая прививка не защищает. И в этом нет ничего страшного. Защитный эффект вакцины можно увидеть только в том случае, если есть хоть какая-нибудь смертность или болезнь протекает крайне тяжело. Инфекция, вызванная омикроном, протекает очень легко. Поэтому не с чем бороться и не на чем показывать эффективность вакцины", — сказала Малышева.

При этом врач считает, что делать дополнительную прививку от "омикрона" нет смысла, так как этот штамм своим характером больше напоминает банальное ОРЗ.

Малышева уверена, что эффект от прививки можно увидеть только в том случае, если у человека есть предрасположенность к осложнениям и тяжёлому протеканию заболевания.

Телеведущая считает, что в этом плане эффект от вакцинации схож с воздействием жаропонижающего.

"Это как таблетка парацетамола: если температура высокая, таблетка ее снижает, а если температуры нет, то вроде парацетамол не действует. Но он действует, только для того, чтобы это действие увидеть, нужна высокая температура. Вот и эффективность вакцины можно показать, только если есть смертность и тяжелое течение", — подытожила Малышева.

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Важные вопросы про вакцинацию. Здоровье. 27.06.2021
Автор: Светлана Нерадовская
Темы covid-19 елена малышева
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Елена Малышева рассказала, может ли прививка защитить от "омикрона"
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