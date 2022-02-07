Доктор Ковальков рассказал, как пищевая сода может вызвать остановку сердца

Многие люди сегодня являются убеждёнными приверженцами альтернативных и ничем не обоснованных методов лечения, к одному из которых относится и широко распространённый способ лечения едва ли не всех болезней пищевой содой.

И опасность здесь заключается в том, что действительно серьёзные заболевания, оставленные без должного внимания, могут просто убить человека. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков на своём YouTube-канале.

По его словам, обычная сода даже в небольших количествах в составе продуктов способна вызвать большие неприятности. При взаимодействии соды (щёлочи) с кислой средой желудка происходит реакция образования не только газа, но и соли, которая всасывается в кровь.

Это, как минимум, приводит к отёкам. И организм буквально забивается этой солью, он вытягивает воду из кишечника, что в худшем случае может вызвать:

обезвоживание,

припадки,

судороги

и даже почечную недостаточность.

Эти соли даже в небольших количествах могут влиять на работу сердца, добавил профессор. Они способны нарушить сердечный ритм и привести к остановке сердца.

Главный негативный эффект от регулярного употребления препаратов соды — это гипокалиемия и гипохлоремия, то есть недостаток калия и хлора в крови. А именно калий регулирует частоту сердечных сокращений и их ритм, пояснил диетолог.

Он заметил, что уже неоднократно были зафиксированы случаи аритмии, особенно по утрам, при приёме соды, а также случаи остановки сердца. По словам Ковалькова, от соды в крови могут образовываться тромбы, которые попадают в лёгочную артерию, вызывая тромбоэмболию и моментальную смерть.

Больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кому по медицинским показаниям надо избегать соли, следует воздерживаться и от употребления соды, предупредил специалист по питанию.

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