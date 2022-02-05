Нутрициолог призвала отказаться от молока: "Вызывает злокачественные опухоли"

Молочные продукты провоцируют рост опухолей, в том числе злокачественных. Об этом сообщила нутрициолог Анна Лысенко.

Специалист не рекомендует употреблять молоко не только из-за проблем с его усвоением, но и в связи с неправильными технологиями изготовления. В интервью URA.RU эксперт объяснила, что на фермах коровам колют гормоны, а затем они поступают в человеческий организм вместе с напитком.

"Это не полезная история. Повышается инсулиноподобный фактор роста в организме, то есть способствует росту всех тканей, а также опухолей, злокачественных в том числе", — сказала Лысенко.

Она посоветовала россиянам заменить обычное молоко на растительное.

"Будет вдвойне полезно для организма", — подчеркнула эксперт.

Такой напиток представляет собой вытяжку из семян, орехов, злаков или проростков, которые измельчаются и смешиваются с водой.

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