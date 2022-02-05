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Автор Юлия Миленина

Учёные назвали симптом рака, который проявляется во время приёма пищи

Здоровье

Очень быстрое насыщение во время приёма пищи — один из тревожных симптомов развития рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на учёных из британской научной организации Pancreatic Cancer UK.

Учёные назвали симптом рака, который проявляется во время приёма пищи

По информации специалистов, из-за быстрого насыщения пациенты с онкологией поджелудочной железы нередко испытывают трудности при глотании.

Также эксперты перечислили и другие серьёзные симптомы, указывающие на этот вид рака:

  • Озноб;
  • Повышенная температура тела;
  • Слабость;
  • Беспричинная потеря аппетита;
  • Проблемы с пищеварением;
  • Тошнота.

Вместе с тем учёные предупреждают, что все эти признаки не во всех случаях указывают на рак. Аналогичные симптомы прослеживаются и при некоторых других заболеваниях. Они порекомендовали пациентам, обнаружившим у себя вышеперечисленные проблемы, срочно обратиться к врачу для консультации.

В публикации отмечается, что рак поджелудочной железы имеет самый низкий процент выживаемости, ведь его достаточно сложно определить на ранней стадии болезни.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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