Учёные назвали симптом рака, который проявляется во время приёма пищи

Очень быстрое насыщение во время приёма пищи — один из тревожных симптомов развития рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на учёных из британской научной организации Pancreatic Cancer UK.

По информации специалистов, из-за быстрого насыщения пациенты с онкологией поджелудочной железы нередко испытывают трудности при глотании.

Также эксперты перечислили и другие серьёзные симптомы, указывающие на этот вид рака:

Озноб;

Повышенная температура тела;

Слабость;

Беспричинная потеря аппетита;

Проблемы с пищеварением;

Тошнота.

Вместе с тем учёные предупреждают, что все эти признаки не во всех случаях указывают на рак. Аналогичные симптомы прослеживаются и при некоторых других заболеваниях. Они порекомендовали пациентам, обнаружившим у себя вышеперечисленные проблемы, срочно обратиться к врачу для консультации.

В публикации отмечается, что рак поджелудочной железы имеет самый низкий процент выживаемости, ведь его достаточно сложно определить на ранней стадии болезни.

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