Инфекционист Тимаков: "омикроном" заразится 90% жителей России

Инфекционист Евгений Тимаков дал прогноз относительно распространения штамма "омикрон" в России. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции "Говорит Москва".

""Омикрон" заразит нас почти всех. Я думаю, что 90% населения нашей и других стран будут заражены этим самым "омикроном", особенно второй версией его — суперверсией, которая пришла, BA.2", — сказал специалист.

Тимаков также добавил, что те, кто имеют иммунитет, переболел, вакцинированные или с высоким уровнем антител, болеют новым штаммом, но это проходит на уровне банального сезонного ОРВИ.

Ранее Евгений Тимаков назвал две группы людей, для которых "омикрон" наиболее опасен&



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