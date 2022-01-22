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Автор Светлана Нерадовская

Инфекционист назвал 100-процентные признаки "омикрона"

Здоровье

Инфекционист Евгений Тимаков назвал симптомы, которые на 100% говорят о том, что человек заразился именно "омикроном".

Инфекционист назвал 100-процентные признаки "омикрона"

Инфекционист уточнил в беседе с ТАСС, что "омикрон" может проявляться как одним признаком, так и сразу несколькими одновременно. Однако комплекс определённых симптомов, по его словам, почти всегда говорит о наличии "омикрона" у человека.

"Может быть один насморк — и у тебя уже "омикрон", но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% будет "омикрон", в данный период, в момент роста заболеваемости", — рассказал Тимаков.

При этом инфекционист отметил, что течение "омикрона" у разных людей может протекать абсолютно по-разному.

"Он может протекать и просто в виде насморка, и в виде недомогания, головных болей, нарушения сна и просто в виде болей в горле. При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе. Совершенно много разнообразных клинических проявлений, не специфических", — добавил врач.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Инфекционист рассказал, почему "омикрон" нельзя считать легким штаммом
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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