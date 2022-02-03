Провизор предупредила об облысении из-за приёма витаминов

Специалисты рассказали, чем опасен приём витаминов без предварительной консультации с врачом. Их переизбыток может вызвать преждевременное облысение и даже привести к проблемам с печенью.

В беседе с URA.RU эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина и врач-диетолог Дарья Русакова объяснили, как витамины А, Е и Д могут навредить здоровью.

"Начиная с 60-х годов детей пичкали рыбьим жиром. Там витамин А и Е масленые. В итоге дети лысели, у них был гипервитаминоз. Волосы просто выпадали…Тогда минздрав также решил, что у детей северной и средней полосы недостаток витамина Д, солнца мало. И надо всем превентивно его давать, вот и получили", — высказалась Булыгина.

Провизор также заметила, что большую роль играет совместимость и взаимодействие различных элементов, ведь они могут усиливать друг друга, и это необходимо учитывать. Однако без помощи специалиста проанализировать необходимое количество витаминов не получится. От переизбытка некоторых из них будет страдать печень. Кроме того, проблемы с этим органом, могут дать о себе знать, когда уже будет поздно, добавила Булыгина.

"Опасность самостоятельного назначения препаратов состоит в том, что многие, которые продают не в аптеках, не сертифицированы. Помимо элементов, указанных на упаковке, там могут быть вредные вещества, примеси", — рассказала Русакова.

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