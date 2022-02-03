Генпрокурор поручил проверить обоснованность цен на ПЦР-исследования в РФ

Прокурорские проверки обоснованности цен на ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию пройдут в РФ. Соответствующее поручение дал Генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, проверки решено провести после появившихся в СМИ сообщений о существенном подорожании диагностических услуг медорганизаций.

Планируется, что сотрудники региональных прокуратур проверят обоснованность стоимости исследований на COVID-19 методом ПЦР в лабораториях государственных и частных медучреждений и центров, также цены на тест-системы в аптеках.

"По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — подчёркивается в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что держат на постоянном контроле вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением коронавируса в стране.

"В центре пристального внимания прокуроров — выполнение установленных нормативов при организации тестирования населения на COVID-19", — сообщили в ведомстве.

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