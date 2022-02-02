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Автор Илья Родин

Express: парацетамол может обострить болезнь печени и вызвать аллергию

Здоровье

На протяжении десятков лет врачи по всему миру выписывают парацетамол в качестве обезболивающего. Лекарство помогает при зубной и мышечной боли, а также снижает высокую температуру. Но у него могут быть опасные побочные эффекты. Об этом в среду, 2 февраля, пишет британское издание Express.

Express: парацетамол может обострить болезнь печени и вызвать аллергию

Его приём, как предупреждают журналисты издания, следует немедленно прекратить, если организм реагирует на него негативно. В частности, если после приёма таблетки начинает желтеть кожа, необходимо срочно обратиться к врачу. Как полагает издание, это чёткий сигнал проблем с печенью.

Также парацетамол в некоторых случаях вызывает аллергию. 

"Аллергическая реакция на парацетамол может проявиться в виде кожной сыпи с зудящей, красной, опухшей, покрытой волдырями или шелушащейся кожей", — поясняет Express.

Напомним, врач и телеведущий Александр Мясников полагает, что приём большого количества (15 и выше) обезболивающих таблеток способен вызвать так называемую "медикаментозную боль". Она будет появляться у человека при каждом приёме лекарств из этой группы. 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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"Обман с лекарствами раскроется всегда"
Автор: Илья Родин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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