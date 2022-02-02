Express: парацетамол может обострить болезнь печени и вызвать аллергию

На протяжении десятков лет врачи по всему миру выписывают парацетамол в качестве обезболивающего. Лекарство помогает при зубной и мышечной боли, а также снижает высокую температуру. Но у него могут быть опасные побочные эффекты. Об этом в среду, 2 февраля, пишет британское издание Express.

Его приём, как предупреждают журналисты издания, следует немедленно прекратить, если организм реагирует на него негативно. В частности, если после приёма таблетки начинает желтеть кожа, необходимо срочно обратиться к врачу. Как полагает издание, это чёткий сигнал проблем с печенью.

Также парацетамол в некоторых случаях вызывает аллергию.

"Аллергическая реакция на парацетамол может проявиться в виде кожной сыпи с зудящей, красной, опухшей, покрытой волдырями или шелушащейся кожей", — поясняет Express.

Напомним, врач и телеведущий Александр Мясников полагает, что приём большого количества (15 и выше) обезболивающих таблеток способен вызвать так называемую "медикаментозную боль". Она будет появляться у человека при каждом приёме лекарств из этой группы.

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