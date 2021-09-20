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Не лечат, а калечат: Мясников назвал лекарства от которых можно заболеть

Здоровье

По словам главного врача больницы имени Жадкевича, телеведущего Александра Мясникова, на российском фармацевтическом рынке по-прежнему продают препараты, которые отозвали из аптек во многих странах мира. Речь идёт о лекарствах "Зантак" и "Редуксин".

Не лечат, а калечат: Мясников назвал лекарства от которых можно заболеть

"Его ("Зантак") продавали в малых дозах без рецепта в Америке, Европе. За рубежом отозван из-за того, что увеличивает риски онкологии. Но у нас его по-прежнему продают", — рассказал Мясников URA. RU.

Что же касается "Редуксина", по словам врача, знаменитое средство для похудения увеличивает риск возникновения инфаркта и инсульта. Но как и "Зантак" до сих пор продаётся в российских аптеках. 

Как уточняет доктор, все новые препараты проходят клинические исследования, но на деле, когда лекарство начинают принимать миллионы человек, выявляют "побочки". 

Ранее Мясников рассказал, какие болезни лучше не лечить. По его мнению, есть ряд хронических недугов, которые можно предотвратить, а если не удалось, то лучше "не трогать".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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