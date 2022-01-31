Более двух десятков мутаций COVID-19 выявили у ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР

В ЮАР у ВИЧ-инфицированной женщины, проболевшей коронавирусной инфекцией девять месяцев, обнаружили свыше 20 мутаций COVID-19.

Согласно результатам исследования южно-африканских учёных, опубликованного на сайте Social Science Research Network, 22-летняя женщина, инфицированная ВИЧ с рождения, была госпитализирована с симптомами коронавируса в больницу в Кейптауне в сентябре прошлого года. У неё выявили бета-вариант COVID-19. В ходе опроса пациентка рассказала, что впервые получила положительный результат теста на коронавирус ещё в январе 2021 года.

По итогам исследований было установлено, что женщина не повторно заразилась, а болеет уже девять месяцев.

"Женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была постоянно инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение девяти месяцев, при этом накопилось более 20 дополнительных мутаций вируса", — говорится в сообщении.

В ходе антиретровирусной терапии женщины, продолжавшейся несколько недель, врачам удалось избавить её от COVID-19 и подавить ВИЧ.

В связи с выявленным случаем в исследовании подчёркивается важность проведения в странах с высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией её своевременной диагностики и антиретровирусной терапии в целях снижения риска затяжного течения COVID-19 и появления его новых вариантов.

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