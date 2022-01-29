Американский врач посоветовал не заражаться "омикроном" "нарочно"

По мнению доктора из США Ашиша Джа, благодаря поступающей информации многие люди уверены, что омикрон-штамм не слишком опасен, и перестают соблюдать правила безопасности. Некоторые, по его словам, даже не против заразиться "омикроном" нарочно.

Доктор в эфире американского телеканала Newsmax сообщил, что "теоретически понимает", почему люди так думают, но посоветовал так не делать, потому что его врачебная практика знает множество противоположных примеров.

"Я только что закончил двухнедельную работу в больнице и видел много людей, которые серьёзно болели, заразившись "омикроном". Понимаю, он менее смертелен, чем "дельта", но для многих он всё ещё опасен", — сказал Джа.

Тяжелее всех болеют, по словам врача, те, кто не сделал прививку или не получил дозу бустера, а также граждане преклонного возраста и страдающие хроническими заболеваниями.

Джа напомнил, что для защиты от "омикрона" самым надёжным способом остаётся вакцинация. По его словам, она уменьшает вероятность повторного заражения коронавирусом и госпитализации.

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