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Автор Николай Ткаченко

Психиатр раскрыл, как стресс влияет на вероятность заболеть коронавирусом

Здоровье

Длительное воздействие стресса на организм, при котором иссякают защитные силы, особенно опасно. На этом фоне возникает повышенный риск заболеть, причём не обязательно коронавирусом, но и обычной простудой или гриппом. Об этом рассказал врач-психиатр, психотерапевт Владимир Файнзильберг в беседе с Общественной Службой Новостей.

Психиатр раскрыл, как стресс влияет на вероятность заболеть коронавирусом

Специалист отметил, что люди по-разному переносят стресс, вызванный "ковидными" ограничениями. Кто-то воспринимает все довольно легко, другие же очень серьезно. Люди, которые испытывают сильную боязнь заразиться в конце концов все-таки заражаются, считает доктор.

По его мнению, длительный хронический стресс, связанный с ограничениями и страхом умереть, в итоге приводит к снижению защитных сил организма. В результате человек заражается, причём болезнь проходит гораздо тяжелее, чем в среднем у людей, выполняющих инструкции Минздрава по вакцинации и чувствующих себя защищенными.

Влияние психики на иммунную систему весьма велико, поскольку отрицательные эмоции вызывают падение защитных сил. Поэтому при страхе, беспокойстве и тревоге к плачевным последствиям могут привести даже обычный грипп или ОРВИ, заключил психиатр.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 здоровье владимир файнзильберг
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