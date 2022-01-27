Длительное воздействие стресса на организм, при котором иссякают защитные силы, особенно опасно. На этом фоне возникает повышенный риск заболеть, причём не обязательно коронавирусом, но и обычной простудой или гриппом. Об этом рассказал врач-психиатр, психотерапевт Владимир Файнзильберг в беседе с Общественной Службой Новостей.
Специалист отметил, что люди по-разному переносят стресс, вызванный "ковидными" ограничениями. Кто-то воспринимает все довольно легко, другие же очень серьезно. Люди, которые испытывают сильную боязнь заразиться в конце концов все-таки заражаются, считает доктор.
По его мнению, длительный хронический стресс, связанный с ограничениями и страхом умереть, в итоге приводит к снижению защитных сил организма. В результате человек заражается, причём болезнь проходит гораздо тяжелее, чем в среднем у людей, выполняющих инструкции Минздрава по вакцинации и чувствующих себя защищенными.
Влияние психики на иммунную систему весьма велико, поскольку отрицательные эмоции вызывают падение защитных сил. Поэтому при страхе, беспокойстве и тревоге к плачевным последствиям могут привести даже обычный грипп или ОРВИ, заключил психиатр.
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