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Автор Светлана Нерадовская

Иммунолога Крючкова возмутило сравнение "омикрона" с обычной простудой

Здоровье

Штамм "омикрон" не имеет ничего общего с обычной простудой, ни по сути, ни в плане симптомов, потому что этот вирус никакого отношения к ОРВИ не имеет и иметь не может. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков в беседе с изданием "Газета.Ru".

Иммунолога Крючкова возмутило сравнение "омикрона" с обычной простудой

Эксперт считает, что сравнивать "омикрон" и простуду как минимум неадекватно.

"Эта идея, что "омикрон" стал обычной простудой, она, мягко говоря, неадекватная. Даже если, например, в пять раз будет снижение летальности и в два раза снижение риска госпитализаций, то это даже не близко к сезонному гриппу. Вторая часть проблемы заключается в том, что эта инфекция несопоставимо более заразна, чем любые сезонные ОРВИ. У гриппа заразность — 1,6, а здесь минимум 11", — привёл данные врач.

Также Крючков предупредил, что патогенность "омикрона" тоже может быть значительно выше той, что принято думать сегодня. Иммунолог уверен, что последствия "омикрона", в том числе отсроченные, могут быть гораздо серьёзнее, чем думают многие.

"От него те же самые последствия, что и от "дельты". Если легко переболел человек, то последствия минимальны — постковид встречается, но просто реже. Если средне-тяжело, то там примерно у 60% в течении полугода сохраняется как минимум один симптом постковида. Кроме того, мы не говорим про отсроченные смерти — никто не считает, сколько людей умерли спустя время после того, как переболели ковидом", — объяснил эксперт.

 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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